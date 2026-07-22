Горещите и влажни летни месеци, които излагат на риск милиони хора по света, обикновено са резултат от явление, известно като „топлинен купол“ (heat dome). То става все по-интензивно и често проявяващо се с повишаването на температурата на планетата.

Какво представлява топлинният купол и какво причинява?

Това е област с високо атмосферно налягане, която се задържа над определен регион и улавя топлината и влагата близо до земната повърхност, обясняват експерти. Топлинните куполи се образуват вследствие на придвижването на топъл въздух на север. Тази атмосферна система кара въздуха да се спуска надолу, атмосферното налягане да се повишава, а температурите да се покачват.

Изминалият юни - най-горещият в историята на Западна Европа

„Понятието означава, че въздухът в даден район е толкова топъл, че се разширява“, обяснява Дженифър Франсис, климатолог от Центъра за климатични изследвания „Удуел“. „Това на практика означава, че и слоевете на атмосферата се издуват нагоре", допълва тя.

Т.е. топлинните куполи предизвикват горещи вълни. Те са свързани с много сухо и слънчево време, което се задържа в продължение на няколко дни, като улавя топлината близо до земната повърхност и допринася за нейното допълнително усилване, обяснява Закари Лейб, климатолог от независимата научна организация Climate Central.

Как жегите се отразяват на света тази година?

Горещините засегнаха различни части на света още в началото на 2026 г. В континенталната част на САЩ март беше обявен за най-горещия месец за последните 132 години, откакто се водят метеорологични наблюдения. Рекордните температури първо обхванаха югозападната част на страната, а след това се разпространиха и в останалите региони.

„Влажна жега“: Без климатичните промени горещата вълна в Европа би била с 3,5° по-слаба

През май екстремните горещини засегнаха Франция, както и части от Индия. Оттогава високите температури са сред основните предизвикателства и за САЩ, Канада и Мексико.

Снимка: АП, БТА

От средата на юни голяма част от Европа е обхваната от необичайно високи температури. На много места те достигат до около 40 градуса по Целзий, вследствие на образуването на топлинен купол.

Каква е ролята на климатичните промени?

Научните изследвания показват, че с повишаването на средната температура на планетата, причинено от изгарянето на въглища, нефт и природен газ, горещите вълни стават по-интензивни, по-продължителни и по-чести.

„Горещи вълни като тази са пряко свързани с климатичните промени. Причината е, че в продължение на десетилетия изгаряме изкопаеми горива, изсичаме горите и увеличаваме концентрацията на газове, които задържат топлината в атмосферата“, казва климатологът Франсис.

По думите ѝ подобни горещи вълни, суши и свързаните с тях горски пожари се увеличават точно така, както учените очакват в един все по-затоплящ се свят.

Как да предпазим организма си от вредните влияния?

Експертите препоръчват хората да приемат достатъчно течности, когато температурите и влажността са много високи.

Снимка: АП, БТА

Добре е да се избягва физическата активност на открито в най-горещите часове на деня, да се търси сянка или, ако е възможно, помещения с климатизация. В много градове се разкриват специални охладителни центрове, където хората могат да се разхладят. Помага и къпането в басейни или естествени водоеми.

Топлинните куполи обаче често не позволяват температурите да спаднат достатъчно през нощта, а това затруднява възстановяването на организма от жегата, на която е бил изложен през деня. Затова е особено важно човек да намира начини да се охлажда както през деня, така и вечер.

„Именно нощните часове са критични – особено за хората и местата, където няма достатъчно възможности за охлаждане. Те трябва да са наясно, че допълнителният топлинен стрес затруднява способността на организма да се охлажда“, казва климатологът Закари Лейб. По думите му високата влажност е един от ключовите фактори, които засилват негативното въздействие на екстремните горещини върху човешкото здраве.

Редактор: Цветина Петрова