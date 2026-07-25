Главният прокурор на Международния наказателен съд беше отстранен от длъжност. Карим Хан е заподозрян за сексуално посегателство.

Обвиненията се появиха преди две години и досега Хан се водеше „временно отстранен”. 125-те страни членки на Международния наказателен съд гласуваха за отстраняването му.

Той категорично отхвърля обвиненията. 56-годишният британски юрист стана главен прокурор през 2021 г. Едни от най-знаковите му действия бяха да се сдобие със заповеди за арест на руския президент Путин и израелския премиер Нетаняху по подозрения във военни престъпления в Украйна и Газа.

Венецуела се оттегля от Международния наказателен съд

Съединените щати приветстваха новината за отстраняването на Хан. Правителството на Тръмп води кампания за разформироването на Международния наказателен съд.

Редактор: Дарина Методиева