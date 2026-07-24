Венецуела уведоми Международния наказателен съд, че се оттегля от него, предаде "Ройтерс".

Нотификацията е адресирана до ООН и в нея се казва, че решението на Каракас е необратимо, съобщи венецуелският министър на външните работи Феликс Пласенсия.

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Венецуелското правителство мотивира решението си с предполагаема „географска“ пристрастност в МНС и заяви, че тази съдебна институция непропорционално взима на прицел страни от Глобалния юг, по-специално в Африка и Латинска Америка.

Редактор: Цветина Петрова