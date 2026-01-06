Организацията на обединените нации изрази дълбока загриженост относно операцията на САЩ във Венецуела, като предупреди, че тя „подкопава основен принцип на международното право“.

„Държавите не трябва да заплашват и да използват сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава“, каза в Женева говорителят на офиса на ООН за правата на човека Равина Шамдасани.

Нейните коментари дойдоха, след като на 3 януари венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха отвлечени насилствено от американски командоси по време на въздушни удари над столицата, подкрепени от военни самолети и масивно военноморско присъствие.

Шамдасани отхвърли оправданията на САЩ за рейда с „дългогодишните и ужасяващи нарушения на човешките права“ от страна на венецуелското правителство, предаде АФП. „Отговорността за нарушенията на правата на човека не може да бъде постигната чрез едностранна военна интервенция в нарушение на международното право“, настоя тя. Шамдасани подчерта, че в продължение на десетилетие правозащитната организация на ООН последователно е докладвала за „продължаващото влошаване на ситуацията във Венецуела“. „Страхуваме се, че настоящата нестабилност и по-нататъшната милитаризация в страната в резултат на американската интервенция само ще влошат ситуацията“, добави тя.

Редактор: Дарина Методиева