Венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес пледираха невинни по всички обвинения, повдигнати срещу тях от САЩ. Двамата се изправиха пред федерален съд в Ню Йорк в понеделник. Делото се гледа при засилени мерки за сигурност, като не бяха допуснати камери в съдебната зала.

Мадуро беше задържан в Каракас при специална операция на американските власти в нощта срещу събота, след което беше транспортиран в САЩ.

Мадуро и съпругата му се изправят отново пред съда в Ню Йорк на 17 март

По време на изслушването венецуелският лидер заяви, че е невинен, определи себе си като „добър човек“ и подчерта, че продължава да се смята за легитимен президент на Венецуела. Мадуро заяви още, че е военнопленник – твърдение, което поставя под въпрос позицията на администрацията на Доналд Тръмп, според която задържането му не е военна операция. Ако обаче случаят бъде разглеждан като такъв, той би трябвало да попада под действието на международното право.

По време на заседанието Мадуро поиска разрешение от съдията да запази бележките, които е водил по време на изслушването.

Съпругата му Силия Флорес се яви в съда с видими наранявания по лицето. Адвокатът ѝ заяви, че те са получени по време на ареста. По данни на очевидци в съдебната зала е имало и протестиращ, който извикал, че „Америка ще си плати“ за случилото се с Мадуро.

Напрежение имаше и пред сградата на съда, където се събраха демонстранти – както в подкрепа на венецуелския лидер, така и негови противници.

Условията в затвора, в който е настанен Мадуро, са изключително тежки.

Делото продължава, а следващото заседание се очаква през март.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Дарина Методиева