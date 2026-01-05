Президентът на Венецуела Николас Мадуро се изправи пред съда в Ню Йорк, малко повече от 48 часа след операцията, при която американските въоръжени сили щурмуваха дома му в каракас и го задържаха заедно със съпругата му. Двамата бяха незабавно транспортирани до САЩ. Днес пред Темида те отговаряха по обвинения, свързани с трафик на наркотици и незаконно притежание на оръжия. Любопитно е, че съдебните заседания се водят от съдия на 92-годишна възраст.

Междувременно във Венецуела се очаква досегашния вицепрезидент Делси Родригес да положи клетва като държавен глава. Това трябва да стане на заседание на парламента, който вече преизбра нейния брат за председател.

► 20:16 ч.

Мадуро беше откаран след първото му изслушване в съда в Ню Йорк. Той се връща в затвора в Бруклин.

Видео: "Ройтерс"

► 19:45 ч.

Приключи първото изслушване на Мадуро и съпругата му пред Темида.

► 19:41 ч.

Следващото съдебно заседание по делото е насрочено за 17 март, съобщават американски медии, като съдията е разпоредил Мадуро отново да се яви в съда. Дотогава той остава в затвора в Ню Йорк.

► 19:39 ч.

Адвокатът на Мадуро заяви, че към момента клиентът му не иска да бъде освободен под гаранция, но е възможно на по-късен етап да подаде такова искане. Това съобщават няколко американски медии.

► 19:38 ч.

Силия Флорес заяви пред Темида, че е невинна по обвиненията за трафик на наркотици и незаконно притежание на оръжие.

► 19:33 ч.

Пред съда Мадуро заяви, че той все още е лидерът на Венецуела.

► 19:23 ч.

Лидерът на Венецуела Николас Мадуро заяви пред съдия в Ню Йорк по време на предварителното изслушване, че е невинен по повдигнатите срещу него наказателни обвинения. В обвинителния акт са изброени четири точки, включително конспирация за нарко-тероризъм и притежание на автомати и взривни устройства.

► 19:18 ч.

Камерите не са разрешени в съдебната зала, но някои репортери, включително партньори на Би Би Си в САЩ – CBS News, имат право да предават информация от вътре. Според CBS News, Мадуро току-що е влязъл в съдебната зала на Южния окръг на Ню Йорк, облечен в затворническа униформа и с белезници на краката. Съпругата му, Силия Флорес, също е облечена в затворнически дрехи.

Ръцете на Мадуро и Флорес не са с белезници, което позволи на Мадуро да се ръкува с адвоката си.

► 19:09 ч.

Според федералните съдебни документи, Мадуро е наел адвоката Бари Джоел Полак. Полак е най-известен с това, че е представлявал основателя на „Уикилийкс“ Джулиан Асандж.

► 18:15 ч.

Протестиращи се събраха пред съда, докато наближава часът за съдебното заседание на Мадуро и съпругата му. Те скандират на испански, като изглежда, че броят на привържениците на Мадуро пред сградата надвишава този на противниците му. Много от присъстващите държат венецуелски знамена и плакати.

► 17:06 ч.

Започна заседанието на Съвета за сигурност на ООН относно текущата ситуация във Венецуела. В дневния ред на извънредната среща е обсъждането на „заплахи за международния мир и сигурност“.

► 16:02 ч.

Подобно на дните, когато други високопоставени обвиняеми са се явявали пред Темида, по тротоара около съда се изви опашка от журналисти и граждани. Те чакат да получат достъп до залата, където Мадуро и съпругата му Силия Флорес ще се явят за първи път след задържането им през уикенда.

► 15:30 ч.

Швейцарското правителство замрази активи на Мадуро и „други лица, свързани с него“. Властите уточняват, че мярката цели да предотврати изнасянето на въпросните активи от страната. Ако в бъдеще съдът постанови, че средствата са придобити незаконно, Швейцария ще се стреми те да бъдат върнати на венецуелския народ.

Европейската страна наложи санкции срещу Венецуела още през 2018 г. Те включват замразяване на активи и забрани за пътуване на 54 души.

Все още не е ясно какви точно активи притежава Мадуро в Швейцария, но според публикация в местен вестник от 2021 г., базирана на изтекли документи, швейцарски прокурори са идентифицирали банкови сметки с приблизително 10 млрд. долара. За тези пари има съмнение, че произхождат от присвоени публични средства във Венецуела.

Днешното решение за замразяване на активите влиза в сила незабавно и ще остане валидно за срок от четири години или до ново разпореждане.

► 14:49 ч.

Мадуро и съпругата му пристигнаха в сградата на съда в Манхатън, където по-късно днес ще бъде прочетен пълният списък с повдигнатите им обвинения.

Видео: "Ройтерс"

► 14:37 ч.

Мадуро и съпругата му слязоха от хеликоптера в Манхатън. Те са ескортирани от агенти на Агенцията за борба с наркотиците (DEA). Задържаните носят дрехи, които приличат на затворнически униформи. Мадуро изглежда леко накуцва.

► 14:34 ч.

Заедно с Мадуро, под стража беше ескортирана и жена, която изглежда е съпругата му Силия Флорес.

► 14:29 ч.

Мадуро, с белезници и ескортиран от въоръжени служители, беше отведен до хеликоптер, който излетя с него на борда. По-късно той беше забелязан да напуска хеликоптера и да бъде прехвърлен в брониран автомобил.

Видео: "Ройтерс"

Видео: "Ройтерс"

► 14:23 ч.

Световните агенции разпространиха кадри с мъж, за когото се предполага, че е Мадуро, при свалянето му от превозно средство в Ню Йорк.

BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Видео: "Ройтерс"

► 14:16 ч.

Бяха разпространени кадри на конвой, който се движи по улиците на Ню Йорк. Мадуро е превозван към сградата на съда в тежко охраняван автомобил, ескортиран от няколко полицейски коли с включени светлини.

BREAKING: Nicolás Maduro seen being transported to New York City court for his arraignment days after American forces captured him in his own presidential palace. pic.twitter.com/eOHcUNoND9 — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Кадри от мястото, където Мадуро беше държан през последните две денонощия. Видео: "Ройтерс"

