Десетки дронове паднаха от небето, по време светлинното шоу „VIvid SYdney“ в Австралия. Инцидентът се случи над залива Дарлинг Харбър докато течеше популярният фестивал на светлините, музиката и технологиите.

Видео в социалните мрежи показва как част от дроновете внезапно губят формацията си и се разбиват във водата и крайбрежната зона. Организаторите съобщиха, че става дума за технически проблем, свързан със смущения в радиочестотите. По данни на местни медии близо 90 дрона са аварирали по време на шоуто.

Няма пострадали, но след инцидента няколко следващи представления бяха отменени, докато бъде направена проверка на системите за безопасност.

