Близо 1000 дрона в Белфаст бяха използвани за организиране на светлинното шоу, което изобрази кораба "Титаник". Спектакълът ще бъде представен пред публика като част от филма „Made Of Here“ по BBC One Northern Ireland и BBC Two Northern Ireland на 2 април. Това е и датата, на която злополучният лайнер отплава от Белфаст през 1912 г., съобщи Irish post.

Светлинният дисплей е вдъхновен от четирисерийния документален сериал на "Би Би Си" „Титаник потъва тази вечер“, заснет и продуциран в Северна Ирландия от независима продуцентска компания, базирана в Белфаст.

В света на "Титаник": Дигитална изложба отвори врати за посетители в Лондон

Излъчен през декември 2025 г., сериалът се превърна в най-големия исторически документален филм на BBC за 2025/26 г. досега, с аудитория от над два милиона зрители в цяла Великобритания.

„Много се гордеем, че върнахме „Титаник“ в Белфаст под формата на този изключителен телевизионен сериал“, каза днес Саймън Йънг, ръководител на отдела за история в BBC Factual Commissioning. „Няма по-добър начин да отбележим построяването на най-известния кораб в историята и създаването на тази епична поредица от това да вдъхнем живот на „Титаник“ в светлини на пристанището на Белфаст", допълни той.

Кийрън Дохърти, съизпълнителен директор на Stellify Media, създател на сериала „Титаник потъва тази вечер“, каза: „Снимането у дома в Белфаст ни даде нещо специално - връзка с „Титаник“, която надхвърля визуалните ефекти. Не просто си представихме историята, ние бяхме вътре в нея“.

Шоуто на дроновете „Титаник“ е част от кампанията на BBC „Made Of Here“, която отдава почит на „градовете в Обединеното кралство, вдъхновили някои от най-емблематичните телевизионни предавания и герои на BBC“.

