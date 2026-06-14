Разбиха група за рекет и проституция в София. Десетки са арестувани при спецакция в Ботунец и други части на града. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев в своя Facebook профил.

По информация на NOVA акция тече и на други адреси в столицата.

"Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави - също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото", написа още Демерджиев в социалната мрежа.

Редактор: Никола Тунев