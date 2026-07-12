Олимпийският шампион по борба Георги Мърков и неговият внук, новият европейски шампион при кадетите Георги Мърков-младши имат една обща мечта - България отново да има олимпийски първенец в борбата. Това разказаха в предаването „Близо до спорта“ по NOVA NEWS.

За легендата на родния спорт най-голямата радост е, че след десетилетия отново е чул фамилията Мърков да звучи на европейския връх. „Чува се Георги Мърков, преди 50 и няколко години се свиреше химнът и се вдигаше знамето. Сега това се повтаря и то с моето име. Това е гордост и голяма чест“, сподели олимпийският шампион.

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Европейският шампион призна, че успехът му е резултат от подкрепата на семейството, треньорите и най-вече на дядо му, който остава неговият най-голям пример. „Имам човек, който да гледам и да се целя да постигна същите цели. Все едно имам вече направена пътека, но тя ще е доста трудна“, каза Георги Мърков-младши. Шестнадесетгодишният талант вече гледа към следващото предизвикателство - световното първенство в Азербайджан, където ще се стреми отново да се качи на върха.

Според Георги Мърков - старши днешният път към големия спорт е по-труден за младите заради многото алтернативи и разсейващи фактори. Въпреки това той е убеден, че успехите на неговия внук са важен знак за възраждането на българската борба. „Неговият европейски медал е много по-ценен, защото показа на останалите ни състезатели, че могат да побеждават руснаци, азербайджанци, украинци и грузинци. Това им даде стимул“, отбеляза олимпийският шампион. Легендата на българската борба е категоричен, че талантът сам по себе си не е достатъчен за олимпийски успех.

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