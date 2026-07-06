Какво кара един успешен италиански предприемач да посвети време, средства и сърце на развитието на хокея на трева в България?

Отговорът дава Микеле Санторелли - човекът, който стои зад една вдъхновяваща кауза. Заедно с него ще отидем в Италия, където се провежда третото издание на международния турнир за младежи със специфични интелектуални и двигателни увреждания, чийто патрон е именно той.

„Изданието започна преди 3 години. Започна като някаква далечна идея - просто да събираме хора и състезатели със специални образователни потребности от различни страни с цел да обменим опит не само между тях като състезатели, а и технически опит между различни треньори, различен начин на комуникация между треньори, самите състезатели и отборите. Това е с цел да подобрим средата на тези деца, да подобрим комуникацията и бъдещето им”, казва Санторелли.

„За мен турнира по хокей на трева с тези деца е да показваме, че те имат равен достъп и са приети като другите. Тук гледаме играта и ѝ се наслаждаваме”, добавя той.

Турнири по лека атлетика, футбол и хокей на трева в НСА на Деня на българския спорт

Главен треньор на българския отбор е Димитър Георгиев. Той казва, че избира да бъде треньор на деца със специални образователни потребности, защото животът му е свързан със спорта и иска да научи децата и родителите им на спортна култура, която да промени техния живот. „В по-голяма част от деня те стоят изолирани, нямат движение и по този начин успяваме да им дадем малко двигателна култура, която да подобри техните функции на тялото и мозъка. И най-важното нещо - да срещнат приятели”, казва той.

На терена, близо до състезателите, е техният най-добър приятел д-р Атанас Учкунов, на когото тимът ни се доверява изцяло. „За първи път се запознах с отбора през 2023 г. Смятам, че оттогава те виждат в мен човек, на когото могат да вярват и който може да им помогне”, посочва той.

Първото издание на турнира започна със състезанията в Албена, след това в София и сега в Рим.

„Миналата година проведохме турнира на територията на НСА, под егидата на кмета на София, с участието на Олимпийския комитет и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, но отново Микеле се включи в организацията с целия си екип от сътрудници и направихме един страхотен турнир. След този успех в София международната федерация реши да включи международния турнир „Санторели” в своя календар вече като европейска купа”, казва Антонио Антонов, председател на Федерация хокей на трева.

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