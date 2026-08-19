Александра Начева донесе първия европейски медал за България в тройния скок от 28 години насам. Тя спечели бронз на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, а само ден по-късно стана ясно, че е поканена за участие и в Диамантената лига. Предстоящото ѝ състезание в Полша ще бъде и нейното първо участие в този престижен формат. „Бях казала, че само заради покана в Диамантената лига бих пропуснала планираната ваканция”, сподели Начева в ефира на „Здравей, България”.

Въпреки прекъсването на почивката си, Александра е мотивирана да се възползва от възможността. „В момента наистина съм в най-добрата си форма, в каквато никога не съм била, и искам да се възползвам от нея докрай”, заяви тя.

Бронзовата медалистка има големи амбиции и се надява на още по-добри резултати през следващия сезон.

Бронзовата медалистка на троен скок Александра Начева се завърна у нас

Постиженията ѝ са още по-впечатляващи на фона на трудностите, през които е преминала в последните години. „Сблъсках се с тежки травми и те ми пречеха да достигна до това, което постигнах тази година”, разкри лекоатлетката. Начева е претърпяла три операции и е преминала през множество физиотерапии, което е направило възстановяването ѝ изключително трудно. Въпреки това, не се отказвала и била сигурна в завръщането си на пистата.

Силната ѝ психика и подкрепата на близките са били ключови за нейното възстановяване. „Тук е моментът да благодаря на всички хора, които бяха до мен в последните две години”, каза Начева. Тя изрази благодарност към семейството си, приятелите, треньора си, федерацията и спонсорите за тяхната подкрепа.

Въпреки спортните си ангажименти, Александра намира време и за образованието си. Тя е завършила „Храни, хранене и диететика” в хранителен университет в Пловдив, а в момента е студентка втори курс по специалността „Медицинска сестра”. „Много ми харесва - толкова много, че в момента искам да уча и за доктор, но това е несъвместимо с ангажиментите ми в професионалния спорт”, сподели Начева. Тя добави, че винаги е имала интерес към биологията и химията и тези науки са ѝ страст.

В свободното си време предпочита да бъде с приятели в приятна компания и спокойна обстановка, а не на шумни места.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка