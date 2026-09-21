България ще бъде представена от две смесени двойки на Световното първенство по спортна акробатика за мъже и жени в Пезаро, Италия. Шампионатът започва по-късно тази седмица, а националите вече отпътуваха за състезанието.

В категорията на смесените двойки страната ни ще представят Вилиана Костадинова и Кристиан Манолов, както и Ралица Кирова и Пламен Янев, пише БТА.

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Костадинова и Манолов са бронзови медалисти от Световната купа в Бургас през 2026 г. Двамата тренират заедно от пет години и имат участия на две европейски първенства, едно световно първенство и Световна купа. Вилиана Костадинова е сестра на Мариела Костадинова – олимпийска шампионка при смесените двойки от Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес през 2018 г.

Ралица Кирова и Пламен Янев също са тандем от пет години. Те са участвали на две европейски първенства, едно световно първенство и на Световните игри през 2025 г. Личен треньор на двата български дуета е Гергана Денева, а хореографи са Мариела Костадинова и Анна Мария Димитрова. Български съдия в категорията ще бъде Даниела Велчева.

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По-рано тази седмица в Пезаро завърши Световното първенство за юноши и девойки, където България спечели сребърен и бронзов медал.

Редактор: Ралица Атанасова