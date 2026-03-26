Тази събота започва състезанието, което ще бъде квалификация за Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 година

София ще стане световна сцена за художествената гимнастика. Екипът на „На кафе“ посети Национална спортна зала „Раковски“, където се срещна с треньорите и отбора

Треньорите на момичетата Бранимира Маркова и Валентина Иванова разказват на какъв етап от подготовката са те.

„Момичетата са подготвени, това е първа контрола за тях. Първо състезание. Така започва сезонът за нас и очакваме да се представят добре. И стискаме палци на всички. Талантливите деца винаги се открояват. Талантът се изразява в много неща -не само във фигурата на една гимнастичка, а пътят е много труден. Не всяко талантливо дете може да стане световен шампион. Пътят за всички е еднакъв и той е свързан с много труд“, споделя Валентина Иванова.

„Момичетата са в много добра форма. Разбира се, тя ще се подобрява, защото това е първото им състезание за сезона. Стараем се да работим както по физическата им форма, така и по психическото им състояние. Те много се вълнуват, но се стараем да тушираме емоциите. Опитваме се да ги успокоим по всякакви начини. И да превърнем вълнението не във високо напрежение, а в една добра мотивация за тях“, допълва Бранимира Маркова.

Художествените гимнастички Стилияна Николова (европейски шампион в многобоя) и Ева Брезалиева споделят, че нямат търпение състезанието да започне, за да покажат класна гимнастика. „Има леко напрежение, тъй като ще играем пред родна публика, но тя винаги много ни подкрепя. Тъй като съм с 4 нови композиции, ще видим как ще бъдат оценени от съдиите. Съчетанията са готови“, споделя Ева Брезалиева, която е европейски вицешампион на лента.

Треньорите на художествените ни гимнастички разкриват, че съчетанията не се правят така лесно, както може би си мислят някои хора. Подбира се музика, подходяща за съответния състезател според неговия темперамент. „Когато изградим едно съчетание, то почти винаги търпи промени в процеса на работа. Необходими са няколко месеца, за да видим едно съчетание напълно готово. Непрекъснато сме в контакт с нашите съдии. Така че след всяко състезание надграждаме и променяме.“

Кое е най-голямото предизвикателство в ансамбловите съчетания?

„Най-голямото изпитание е синхрона между нас. Да сме нахъсани, концентрирани, с настроение. И спокойни. Всеки ден работим върху това да сме единен колектив. Да си помагаме и да станем едно цяло. С много тренировки успяваме да преодоляваме грешките. Това, че ще играем пред родна публика ни дава много сили, но усещаме и отговорността. Много сме щастливи.“

„Конкуренцията наистина е голяма. Но стратегията ни не се променя. Винаги излизаме да покажем най-доброто за победа. С голямо желание очакваме началото на състезанието“, сподели старши треньорът на националния ансамбъл по художествена гимнастика (жени) на България Весела Димитрова

Откриването, награждаването, квалификациите зрителите ще могат да видят от 28 до 30 март по NOVA и NOVA SPORT.

Редактор: Боряна Димитрова