Между 60 000 и 70 000 германски туристи по-малко у нас за предстоящия сезон. Така изглеждат прогнозите на експертите в бранша. Основната причина, според тях, е спирането на чартърните полети на българска авиокомпания от Германия до двете ни черноморски летища във Варна и Бургас.

Прогнозните данни разтревожиха голяма част от хотелиерите, тъй като германският пазар е един от основните, на които браншът разчита.

Въпреки че всяко лято курортите по Черноморието са препълнени с германски туристи, тази година ще бъде малко по-различно, а за това има и конкретна причина.

„Отказът на една от основните авиокомпании да продължи оперирането си до Германия води до спад на чартърния капацитет от порядъка на 25% до 30%“, каза Иван Грошев, председател на Асоциацията на агенциите за входящ туризъм.

С толкова ще бъде и спадът в най-големия курорт по Северното Черноморие – Златни пясъци, а това разтревожи хотелиерите.

„Подготовката, която беше предварително направена – тези разходи няма да могат да бъдат покрити. Това, малко или много, натоварва бранша“, коментира Станислав Стоянов, зам.-председател на Съюза на хотелиерите в к.к. Златни пясъци.

И така постигнатият миналогодишен ръст вече не е налице.

„Миналата година дори направихме едно от топ 3 събитията в Европа по отношение на маркетинга и имахме голям интерес. Така че, ако до ноември имахме двуцифрени ръстове от порядъка на 25% спрямо предходната година, то в момента регистрираме спад и според мен основната причина е липсата на летателната програма на тази авиокомпания“, каза Иван Грошев.

Но зад по-малкия брой германски туристи стои и малкият бюджет за реклама.

„Министерството на туризма е с един от най-ниските бюджети сред всички министерства. Мисля, че дори рекламният бюджет на Румъния е доста по-висок или поне беше. Сравнявайки се с дестинации, които пряко ни конкурират, като Египет и Тунис, да не говорим за Турция, ние сме като джуджета сред великани по отношение на рекламния бюджет. Така че и при най-добро желание няма как да бъдем достатъчно забележими на пазара поради недостиг на средства“, каза Грошев.

Но успехи като този на DARA на „Евровизия“ могат да се отразят положително.

„Едва ли това ще бъде геймчейнджърът, който ще промени туристопотока в една или друга посока, но определено е много позитивно послание, което, съчетано с добрите отзиви от Giro d’Italia и други положителни събития, създават една по-приятна картина за България“, каза Грошев.

„Големият плюс е, че се даде голяма гласност на България като туристическа дестинация. Това наистина ще доведе до привличането на много туристи не само заради самия фестивал „Евровизия“, който ще се проведе през 2027 година в България, но и заради интереса, който събудихме в целия свят“, смята Станислав Стоянов.

Въпреки спада на германските туристи през този сезон, от бранша се надяват грешката да бъде поправена, но... за лято 2027 г.

„Бизнесът вече има конкретни предложения, отправени са и конкретни мерки към Министерството на туризма. Тези мерки ще бъдат насочени към фондовете, които насърчават летателната свързаност, конкретно в Бургас. Доколкото знам, във Варна предстои такъв фонд да бъде сформиран, така че може да се направи нещо по въпроса“, каза Иван Грошев.

„Тази година, с подкрепата и обещанието на министъра на туризма, по-рано ще започнат преговорите за подписване на договори за чартърни полети. Надяваме се всичко да мине гладко и догодина да успеем да се възползваме от ръста и големия интерес към България на германския пазар, който вече бяхме забелязали. Надяваме се да развием този потенциал въпреки създалата се негативна ситуация“, каза Станислав Стоянов.