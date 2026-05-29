Гост в "Предизвиквам те..." с Деси Жаблянова е Антон Котас. Ученикът със самороден талант Антон Котас не спира да пее и да преследва мечтите си. След най-новата му песен "Ще стигна ли до рая”, младият артист разказва за родството си с Невена Коканова, снимачните сцени с Арнолд Шварценегер , а накрая ще го предизвикаме да влезе и в ролята на Стефан Данаилов.

"От 5-годишен ходя по кастинги. Правил съм какво ли не. В един момент започна прескачане от един филм в друг. Те имат стотици фенове", разказва той.

„Предизвиквам те“: Актрисата Гергана Змийчарова за любовта и скъперничеството

Той разказа и за своята роднинска връзка с Невена Коканова. "Не съм имал възможността да си говоря с нея, но знам от баща ми, че тя е правила много вкусен ягодов сладкиш. Знам, че тя ми е оставила в гена някаква артистична факла. Тя е като мой надзирател", споделя Антон.

Повече гледайте във видеото