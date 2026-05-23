В историята на българската музика те заемат важно и централно място. Песните им преминават уверено през поколенията, а една от тях "Сине, сине“ е включена в академична книга на Чикагския университет като песен на прехода за източна Европа. На гости в студиото на "Събуди се" бяха Севдалина и Валентин Спасови.

"Песента "Сине, сине" е много дълбоко преживяна от нас. Още като я записвахме си дадохме сметка, че ще се хареса, но не сме очаквали, че ще се пее толкова години по-късно", разказва Севдалина.

Песента "Сине, сине" – хит от 20 години

"Вълнуваме се когато и млади, и стари идват да пеят с нас. Ние имаме над 100 авторски песни, но тази песен винаги е искана", допълни Валентин. „

