Заловиха прокурорския син Васил Михайлов. Това съобщи във "Фейсбук" и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

Директорът на ГДБОП главен комисар Мартин Златков заяви, че Михайлов е задържан пред входа на блок в столичния квартал "Свобода".

"Работата по този случай продължава повече от 2 месеца. Колегите проведоха поредица от изключително сложни и опасни мероприятия, след което лицето беше локализирано и задържано. Това е един от поредните адреси, където се укрива. Искам да благодаря на колегите от ДАНС и на служителите на ГДБОП, с които работихме по издирването", заяви гл. комисар Златков.

Вътрешният министър: Прокурорският син и още двама души са нападнали с бухалки служител на ГДБОП

От Прокуратурата съобщават, че предстои привеждането на Васил Михайлов в затвора, за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца “лишаване от свобода”, припомня БТА. Тя ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства, спрямо Михайлов - едно в съдебна фаза, по което Софийски районен съд е постановил 4 години “лишаване от свобода”, както и по водени срещу лицето други досъдебни производства, съобщиха от държавното обвинение.

На 27 март служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че се предполага, че прокурорският син, заедно с още две лица, използвайки бухалки и автомобил, с маски, отиват до село Люлин, в близост до Перник. Там нападат с бухалки служител на ГДБОП, който преди това е бил полицай в "Криминална полиция" в Перник.

През април 2025 г. Васил Михайлов, син на прокурора от Перник Бисер Михайлов, получи присъда от Софийския районен съд от четири години затвор за няколко побоя и закана за убийство.

Вътрешният министър Иван Демерджиев изрази благодарност към колегите от МВР. "Изключителна операция, голяма координация и професионализъм", написа още той.