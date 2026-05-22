Това съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във "Фейсбук"
Заловиха прокурорския син Васил Михайлов. Това съобщи във "Фейсбук" и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.
Директорът на ГДБОП главен комисар Мартин Златков заяви, че Михайлов е задържан пред входа на блок в столичния квартал "Свобода".
"Работата по този случай продължава повече от 2 месеца. Колегите проведоха поредица от изключително сложни и опасни мероприятия, след което лицето беше локализирано и задържано. Това е един от поредните адреси, където се укрива. Искам да благодаря на колегите от ДАНС и на служителите на ГДБОП, с които работихме по издирването", заяви гл. комисар Златков.
Вътрешният министър: Прокурорският син и още двама души са нападнали с бухалки служител на ГДБОП
От Прокуратурата съобщават, че предстои привеждането на Васил Михайлов в затвора, за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца “лишаване от свобода”, припомня БТА. Тя ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства, спрямо Михайлов - едно в съдебна фаза, по което Софийски районен съд е постановил 4 години “лишаване от свобода”, както и по водени срещу лицето други досъдебни производства, съобщиха от държавното обвинение.
На 27 март служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че се предполага, че прокурорският син, заедно с още две лица, използвайки бухалки и автомобил, с маски, отиват до село Люлин, в близост до Перник. Там нападат с бухалки служител на ГДБОП, който преди това е бил полицай в "Криминална полиция" в Перник.
През април 2025 г. Васил Михайлов, син на прокурора от Перник Бисер Михайлов, получи присъда от Софийския районен съд от четири години затвор за няколко побоя и закана за убийство.
Вътрешният министър Иван Демерджиев изрази благодарност към колегите от МВР. "Изключителна операция, голяма координация и професионализъм", написа още той.
