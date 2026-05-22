Намерението на правителството да намали разходите за администрацията с 10% предизвика напрежение сред държавните служители, които вече планират протести. На фона на заложените в Бюджет 2026 по-високи осигурителни и пенсионни вноски, управляващите защитават необходимостта от ограничаване на дефицита, без повишаване на данъците. В предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS експерти коментираха дали планираните мерки са реална реформа или единствено бюджетно съкращение.

Старшият икономист в Института за пазарна икономика Петя Георгиева заяви, че промяната е неизбежна заради състоянието на публичните финанси. „Имаме дефицит, който трябва да бъде овладян. Този дефицит до голяма степен се движи от разходите, а разходите - от заплатите в публичния сектор“, посочи тя. По думите ѝ първо вероятно ще бъдат закрити незаетите щатни бройки, но това няма да е достатъчно за постигане на целта. „Министърът каза, че ще запази 5% увеличение на заплатите, следователно ще трябва с още повече да се намали държавната администрация“, каза Георгиева. Тя подчерта, че към момента липсва яснота как точно ще бъде реализирана реформата и предупреди, че това е дълъг процес, който не може да стане веднага.

Какъв ефект ще имат решенията на управляващите върху инфлацията, бизнеса и държавните финанси

Бившият председател на Държавната агенция „Електронно управление“ Красимир Симонски защити тезата, че съкращенията сами по себе си не представляват административна реформа. „Изкуственият интелект е още далеч, но има много място за него в държавната администрация. Усилията трябва да бъдат насочени към оптимизация на процесите, по-добро дигитално управление и използване на измерими показатели за ефективност“, коментира той. Симонски отбеляза още, че мотивацията на служителите в администрацията е спаднала, но вината не е в самите тях. "Именно чрез дигитализация и проследяване на процесите може да се постигне реална продуктивност и едва след това да се прецени къде са нужни съкращения“, заключи той.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова