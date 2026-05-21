Оранжев код е обявен в 7 области за гръмотевични бури в Северна и Централна България утре, а жълт код е издаден за интензивни валежи и бури в още 13 области на страната. През целия ден над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици.

Ще духа до умерен север-северозападен, в Източна България - североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 20°. В планините облачността ще бъде значителна и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

Снимка: НИМХ

По Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над по-голямата част от Балканския полуостров ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия за градушки. Над северозападните райони от полуострова ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността.

Редактор: Никола Тунев