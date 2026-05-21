Вчера „Демократична България“ сезира ГДБОП за пътуванията на Пеевски до Дубай и за съмнения за уреждане на обществени поръчки. Днес Пеевски се жалва от сигнала и сезира прокуратурата за същото. Това се посочва в позиция на формацията, изпратена до медиите, във връзка с информацията, че лидерът на ДПС Делян Пеевски сезира прокуратурата заради твърдения на ДБ за пътуванията му в чужбина.

Според съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов, логиката на тези действия на Пеевски е пределно ясна. „Ние сезирахме само ГДБОП, за да може да бъдат извършени оперативни мероприятия преди да се намеси прокуратурата и да попречи на разследването. Пеевски казва на прокуратурата си - изземете от ГДБОП случая (напр. образувайки досъдебно производство) и го смачкайте. Тук важен не е толкова Пеевски, колкото целия процес надолу - кои бизнеси са получавали по този начин поръчки, кои министри и хора в администрацията са изпълнявали тези договори и с какви транзакции са скрепяни те“, заяви Божанов.

Според съпредседателя на партията Ивайло Мирчев, загубите от нагласените поръчки са за милиарди. Пеевски „искал да се проверят от прокуратурата твърденията ни. С любопитство очаквам резултата от подопечната му прокуратура - възложил ѝ е задача, докато лее арии за клевети и продължава да лети насам-натам с фалконите“, заяви Мирчев.

