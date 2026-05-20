Колко ще струва проектът за седми и осми блок на АЕЦ „Козлодуй” и на каква цена ще се продава токът от тях, са най-ключовите въпроси, но за момента нямат отговор. Това се разбра от думите на Петьо Иванов, изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности”. Заедно с представители на Westinghouse и Hyundai те очертаха графика за построяването на двата блока, като надеждите са до 2037 г. те да са в експлоатационна готовност. През 2027 г. трябва да е готов инженерният проект, който да фиксира максимално точно цената.

Предварителните оценки посочват, че в рамките на 60-годишния експлоатационен срок на двата блока те ще генерират 55 милиарда евро за държавата.

По думите на Иванов по време на строителството, което се очаква да продължи около 10 години, проектът ще добавя приблизително по 1 процент към брутния вътрешен продукт на страната годишно. Той подчерта, че строителството на новите два реактора е положително и за българската икономика, не само за подобряването на енергийната сигурност.

Според него всяко инвестирано евро ще има директен ефект върху икономическото развитие на страната. Очакват ни около 60 години генериране на енергия, което означава, че допълнителни 55 милиарда евро ще бъдат добавени към икономиката ни. "Това е около 0,8 на сто към брутния вътрешен продукт, което ще е сериозен двигател за икономиката ни", каза Иванов.

Той уточни, че преди подписването на EPC договора (за инженеринг, доставки и строителство) ще има яснота както за крайната стойност на проекта, така и за цената на произвежданата електроенергия. На този етап обаче не се ангажира с конкретна прогноза.

По думите му компанията вече е извършила значителен обем проучвания в България и е работила активно по изграждането на местна верига за доставки. Според Ийкър следващата фаза е българското правителство да получи разрешение от Европейката комисия за новите мощности на атомната централа и да предприеме дейности за инвестицията.

