Продължават споровете между партиите за правилника на Народното събрание. Предложенията на „Прогресивна България” за промени в правилата за работа в пленарната зала изостриха тона с партиите в опозиция, които заговориха за опит за заглушаването им.

Част от идеите на управляващите включват, например – в „деня на опозицията” сряда - да не могат да бъдат изслушвани министри. Намалява се и времето за изказване на депутатите при дебати.

Друго предложение на „Прогресивна България”, което към момента се очертава като „ябълката на раздора”, е за създаването на временна комисия да са нужни 48 подписа.

Това предизвиква спорове, защото числеността на по-голямата част от парламентарните групи в опозицията е далеч по-малка от този брой. По думите на партиите извън управлението, по този начин се ограничават правата им и се заглушава гласът им в парламента.

Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

„48 подписа е приет стандарт в парламента. Един куп документи, още от самото създаване на тази Конституция и на този парламент, се внасят с 48 подписа и те винаги са били преодолими. Изобщо не е непреодолимо за тях. Нашата цел е парламентът да не се занимава с кухи неща, да не правим спорове и разговори, които нямат смисъл, да не изпадаме в дребнотемие, а да се съсредоточим върху това как се правят законопроектите и те да се правят и да минават наистина бързо и смислено, така че да можем да приемаме повече от 5 законопроекта на седмица”, заяви Антон Кутев от „Прогресивна България”.

„Предложението за създаване на временна комисия да са необходими 48 подписа, на практика лишава опозицията от възможността сама да поставя тежки теми. Няма да приемем дебатът да бъде заменен с бързане, контролът – с формалност, а прозрачността – с отказ и мълчание. Не бъркайте мнозинството с право на безконтролност. Властта в една демокрация никога не е собственост на управляващото мнозинство. Там, където има затворена врата, демокрацията умира”, заяви Надежда Йорданова от ДБ.

„С тези предложения, които са маскирани като ефективност и подобни глупости, които се говорят от представителите на „Прогресивна България“ по медиите, всъщност се прави така, че Народното събрание да се превърне в един механичен инструмент на правителството”, заяви Петър Петров от „Възраждане”.