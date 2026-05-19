Членовете на НСТС, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), постигнаха единодушие по предложението за увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ако Народното събрание гласува промените, определеният размер ще вдигне с 25 евро и 14 цента минималната пенсия, считано от 1 юли 2026 г. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни, че това увеличение автоматично ще доведе и до осъвременяване на наследствените пенсии, както и на тези за инвалидност поради общо или професионално заболяване.

Тристранният съвет започна обсъждането на законодателни промени срещу поскъпването

„Считам, че това е една добра новина, която следва да премине съответните обсъждания в Народното събрание без излишни сътресения, така че Националният осигурителен институт да подготви системите си за съответните разплащания от 1 юли“, заяви министър Ефремова. Тя допълни, че целта е всички възрастни хора да получат навременно и равнопоставено своите увеличени пенсии.

Освен темата за пенсиите, Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди и проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, насочени срещу високите цени на стоките и услугите. По тях обаче социалните партньори не постигнаха съгласие.

Докато синдикатите подкрепиха предложените от „Прогресивна България” законопроекти, работодателите се въздържаха на този етап от подкрепа. Припомняме, че двата проекта вече бяха приети на първо четене в Народното събрание, но след среща в Министерския съвет миналата седмица управляващите решиха да удължат с една седмица срока за обсъждания между първо и второ четене.

Очаква се темата да намери продължение във вторник от 17:00 часа, когато в Министерския съвет ще се проведе среща между премиера Румен Радев и представителите на търговските вериги.

В края на заседанието бяха избрани и двама ротационни заместник-председатели на НСТС – Димитър Манолов от квотата на синдикатите и Добри Митрев от тази на работодателите.

