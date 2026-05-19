Криминалисти от Ловеч, Ябланица и Луковит са задържали двама мъже, заподозрени в извършване на въоръжен грабеж в региона. Информацията е потвърдена от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Инцидентът е станал в неделя около 23:00 часа в село Брестница. По първоначални данни неизвестен мъж е проникнал в дома на 35-годишна жена, като е заплашил нея и семейството ѝ с газов пистолет. Нападателят е отнел 4100 евро и златен синджир с тегло около 11 грама. При излизане от имота той е произвел три изстрела с газовото оръжие към 17-годишния ѝ син. Няма пострадали хора. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура.

Арестуваха двама мъже за въоръжен грабеж от денонощен магазин в Пловдив

След издирване полицията е установила и задържала двама мъже от село Дерманци, на 25 и 36 години. По информация на МВР те не са имали предишни криминални прояви. При извършени претърсвания на два адреса и лек автомобил са открити и иззети част от откраднатите вещи, както и нерегистриран газов пистолет, използван при престъплението.

Двамата са задържани за срок до 24 часа в Районното управление в Луковит.

Редактор: Цветина Петкова