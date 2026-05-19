Най-малко двама души бяха убити, а четирима - ранени при стрелба през нощта в град Ел Ехидо в Южна Испания. Това съобщи националната полиция, цитирана от "Ройтерс". Заподозреният стрелец е задържан, уточниха силите на реда.

Двамата убити са били свързани с мъжа, заподозрян за стрелбата, каза говорител на Гражданската гвардия, без да навлиза в подробности. Двама от ранените са на възраст под 18 години, съобщава испанският вестник "Паис".

