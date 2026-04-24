Двама мъже са задържани в ареста във Велико Търново след два отделни случая на насилие над жени, регистрирани в рамките на няколко часа в четвъртък. Пострадалите, сред които и непълнолетно момиче, са получили медицинска помощ и са освободени за домашно лечение.

В четвъртък вечерта около 19:30 ч. в полицейското управление е получен сигнал за упражнено насилие в парк "Габровски". Пристигналият екип установил 24-годишен мъж и непълнолетно момиче от Велико Търново. Те обяснили, че имат връзка от половин година. По време на скандал в парка мъжът блъснал многократно момичето в стена, при което то изпаднало в безсъзнание. След преглед в Спешна помощ пострадалата е освободена за домашно лечение, а приятелят ѝ е задържан за 24 часа.

Час по-късно жител на Велико Търново е подал сигнал в полицията, че минути по-рано е станал свидетел на побой над жена в района на стадиона. Изпратеният на място полицейски екип открил извършителя в близък хотел. Той е 50-годишен мъж от град Цар Калоян. Във видимо нетрезво състояние той направил самопризнания и обяснил, че с пострадалата имат две деца. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Жената е прегледана в Спешна помощ, където са установени леки повърхностни наранявания, след което е освободена за домашно лечение.

По двата случая са образувани досъдебни производства.