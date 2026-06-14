"Гледам как децата, които идват в ранчото - се привързват към животните. Много от тях казват: „Мамо, и аз искам да имам агънце, и аз искам да имам това козленце“. Реално не само създаваме радост за децата, но им и нещо образователно и възпитателно. Те се привързват към животните. Мисля, че го правим с добра цел", разказва Митко Чечев, който заедно със сина си има детско ранчо в Мало Бучино.

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"Трябва само да се намери баланс - как младият човек да може да гледа животни, но в същото време да може да изкарва пари от това и да се издържа", споделя и Милен Чечев.

Той е роден в град Пловдив преди 42 години. "Там се запознават майка ми и баща ми. Впоследствие се местят в София. По паспорт съм от Пловдив, но цял живот живея в София. Интересът ми към биологията започва при кандидатстването след седми клас. Приеха ме в биологическа паралелка – едно от първите места в Националната природо-математическа гимназия", спомня си Милен.

Но баща му казал: „Не, няма да е биология - ще бъде математика“.

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"Отидохме при директора. Питам го: „Има ли при вас случай човек, приет в биологически профил, да има отлична оценка по математика?“. Той ми казва: „Досега нямаше такъв случай. Но тази година има един "глупак", който е записал биология и химия, а има отлична оценка по математика“. Аз му показвам Милен и казвам: „Ето го глупака“, твърди Митко Чечев.

И така синът му се прехвърлил специалност математика и информатика. "Завърших средно образование, после бакалавър, а след това и магистратура по информатика. Имам и докторска степен. Продължих кариера в IT сферата и използвах всички възможности там. В момента съм директор в IT компания. Тази сфера, така да се каже, я развих напълно. И всъщност сега идва моментът, в който мога да развия и това, което съм искал още от преди", твърди Милен.

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