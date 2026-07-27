Във вторник в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Готовността на БСП за президентския вот и мястото на социалистите на политическата сцена- в студиото Атанас Мерджанов.

И още: състоянието на автопарка на столичния градски транспорт, парите на София и изборът на нов главен архитект – гост общинският съветник Борис Бонев.

Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.

Редактор: Цветина Петрова