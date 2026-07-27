След 52 горещи дни през миналата година, първия 40-градусов ден в историята на измерванията тази година и очакваните нови горещини през настоящата седмица, Виена насочва вниманието си към защитата от жегата, съобщи Австрийското радио и телевизия.

Ново ръководство показва как външните щори, ролкови щори и сенници могат да бъдат монтирани дори върху сгради, намиращи се в защитени архитектурни зони, без да се нарушава техният исторически облик.

Външните системи за слънцезащита спират топлината още преди тя да проникне в помещенията. Това намалява необходимостта от климатизация, пести енергия и прави жилищата по-комфортни през летните жеги. При историческите сгради и тези от периода на втората половина на XIX век обаче монтажът е особено чувствителен въпрос, тъй като градът изисква фасадите да запазят своя единен архитектурен облик.

Новото ръководство, изготвено от Общинския отдел по архитектура и градско оформление, представя различни възможности за съчетаване на защита от слънцето с опазването на историческата архитектура.

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„Адаптирането към климатичните промени е една от най-важните задачи на нашето време. Именно при историческите сгради трябва да действаме с особено внимание. При добро планиране можем да постигнем и двете цели - по-добра защита от жегата и привлекателен, хармоничен градски облик“, заяви ръководителят на отдела Франц Кобермайер.

В ръководството са представени различни решения, сред които: ролкови щори, външни хоризонтални щори, външни ламелни щори, сенници (маркизи), капаци и сгъваеми капаци.

Кой вариант е най-подходящ зависи от множество фактори - вида на прозорците, посоката на отваряне, оформлението на фасадата, както и дали се поставя слънцезащита само на един прозорец или върху цялата фасада.

„Най-важното е системата за слънцезащита да бъде съобразена с архитектурата и конкретните особености на сградата. При историческите фасади ориентирането към утвърдени традиционни решения често е най-добрият подход“, обясни Ирене Лундстрьом, ръководител на отдела за оценка на градската среда към градската община.

В защитените зони и районите с временна забрана за строителство важат специални изисквания. Например цветът и материалът на външните щори трябва да бъдат съобразени с фасадата на сградата. Освен това поставянето на подобни съоръжения в тези райони изисква предварително уведомление до строителната инспекция. Ръководството включва и конкретни практически примери за изпълнение.

Редактор: Цветина Петрова