Украински дрон порази тази нощ склад на най-голямата руска компания за онлайн търговия „Уайлдберис”, който се намира близо до столицата Москва, предаде „Ройтерс”, като се позова на публикация в приложението Telegram на губернатора на Московска област Андрей Воробьов.

Ръководителят на местната власт добави, че е избухнал пожар, който вече е потушен. Дронове са нанесли щети и по други сгради, включително къщи, жилищни блокове, магазини и електроцентрали, заяви още Воробьов. Според постъпилата досега информация са ранени най-малко трима души.

Шестима загинаха при украински удари по Белгородска област

Нападението срещу района на Москва тази нощ е било най-мащабното от две години насам, обяви кметът Сергей Собянин. Според неговата информация от снощи до 5:00 ч. тази сутрин местно време украинските сили са насочили срещу столицата и областта 620 дрона, като 180 от тях са били унищожени.

До този момент най-масираната украинска атака срещу Москва и областта е била в нощта на 15 срещу 16 август тази година – тогава към столицата летели 600 дрона, 201 от които са свалени.

На този фон, най-малко 10 души бяха убити, а 8 - ранени, при руска ракетна атака срещу село в североизточната украинска Харковска област, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Олег Синегубов, цитиран от „Ройтерс”.

При удара по село Печениги са били нанесени щети по 10 частни сгради, кафене, пощенски клон, магазин и поне седем автомобила, написа Синегубов в социалната мрежа Telegram.

Редактор: Мария Барабашка