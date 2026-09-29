Държавата отпуска допълнителни 12 млн. евро по бюджетите на общините за 2026 г. Средствата са предназначени за субсидиране на нерентабилните автобусни линии във вътрешноградския транспорт.

Допълнителното финансиране се налага заради продължаващото поскъпване на горивата и енергоизточниците вследствие на усложнената международна обстановка и конфликта в Близкия изток. Целта е да се гарантира, че автобусите ще продължат да се движат без прекъсване, както и да се намали рискът от поскъпване на билетите за пътуване. Парите са насочени към общините, които вече получават средства за този вид транспорт в рамките на Бюджет 2026.

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С друго свое решение Министерският съвет разпредели и сума в размер до 18 млн. евро за подпомагане на междуселищните автобусни превози. Мярката е във връзка с по-високите цени на горивата след 28 февруари 2026 г.

От правителството уточняват, че в този случай не става въпрос за отпускане на нов финансов ресурс. Тези средства вече са били преведени на общините през април като временно финансиране, преди да бъде приет тазгодишният държавен бюджет. Сегашното решение просто урежда бюджетните взаимоотношения и правилното отчитане на вече дадените пари.

Тази мярка има за цел да гарантира финансовата сигурност на превозвачите, за да не останат без транспорт хората в малките и отдалечените населени места, както и уязвимите групи пътници.

Редактор: Мария Барабашка