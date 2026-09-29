Министерският съвет прие постановление за организиране на международна конференция на ниво министри, която ще бъде посветена на развитието и стратегическото значение на Коридор VIII.

Събитието ще се проведе на 7 и 8 октомври 2026 г. в София. В него ще участват министри, високопоставени представители на различни европейски и регионални организации и експерти. Целта на срещата е да се обсъди напредъкът по изграждането на коридора и възможностите за ускоряване на работата по отделните му направления.

България и Албания са решени ускорено да реализират Коридор VIII

Коридор VIII има важно стратегическо значение за България и за развитието на свързаността в Югоизточна Европа. Като трасе, свързващо Черно с Адриатическо море, той има потенциал да подобри инфраструктурата по оста Изток-Запад и да допринесе за икономическото развитие, енергийната свързаност и сигурността в региона.

За България значението на проекта е особено голямо предвид геостратегическото положение на страната и преминаването на значителна част от пътното и железопътното трасе през българска територия. Завършването и модернизирането на инфраструктурата ще подобрят връзките на страната ни с Адриатическо море и Западните Балкани. Това ще засили ролята на България като важен транспортен и логистичен център в Югоизточна Европа.

Конференцията ще предостави платформа за политически и експертен диалог, по-тясна координация и набелязване на конкретни следващи стъпки за развитие на Коридор VIII. Провеждането ѝ в София ще допринесе за утвърждаването на България като активен фактор в развитието на регионалната свързаност и ще даде допълнителен политически импулс за реализацията на проекта.

Редактор: Мария Барабашка