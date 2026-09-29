Очакваното покачване на цените на жилищата през 2026 г. вероятно ще се ограничи до 10% в сравнение с 2025 г., когато е отбелязан пиков ръст от 18,3% за цялата страна. Това заяви председателят на контролния съвет на Национално сдружение за недвижими имоти Александър Бочев. В предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS той отчете успокояване на пазара на имотите през текущата година, отбелязвайки, че пикът, който изживяхме през 2025 г., е започнал да затихва.

Бочев беше категоричен, че кардинална промяна на пазара на имоти няма. „Имаме връщане към предишни стойности от предходните години. Един пример за София за първото тримесечие на тази година. Сделките, които са вписани в Агенцията по вписванията, са малко над 16 хил. Миналата година са били над 19 хил., но пък през 2024 г. са били малко над 16 хил. През предходната година - малко над 13 хил. Така че ние всъщност се върнахме към нивата от 2024 и 2023 г., отчитайки, че миналата година просто беше пикова. Няма абсолютно нищо тревожно“, каза той.

Според Бочев България се намира в доста догонваща позиция спрямо другите държави в Еврозоната и в ЕС. „Ще дам пример със столицата София като цени на имотите. От 27 страни ние сме на 25-о място, така че има да гоним редица европейски държави по отношение на цените на имотите“, заяви той.

Цените на жилищата продължават да растат, но сделките намаляват

Коментар по темата направи и кредитният консултант Иво Димитров, който от своя страна отбеляза ръст в кредитирането. Димитров заяви, че по-голямата част от сделките, които се случват, въпреки намаляващия им брой, се осъществяват с ипотечни кредити. Той също така отбеляза, че към момента имаме най-добрите лихви по ипотечни кредити в най-новата история на България. По думите му това е абсолютен рекорд в Европа.

Що се отнася до покупко-продажбата на имоти той коментира, че продавачите се намират в по-неизгодна позиция, ако нямат визия какво ще правят със свободните средства. И предупреди, че това, което се очаква да се случи по отношение на покупателната стойност на парите, не е никак добро. „Имотът към днешна дата може би ще се окаже възможно най-устойчивият и безрисков актив“, заключи Димитров.

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Редактор: Ивета Костадинова