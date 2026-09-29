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Колко и къде ще бъдат секциите зад граница ще стане ясно до 3 октомври
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина на предстоящите президентски избори на 25 октомври.
Президентските избори наближават: Какво трябва да знаят българите зад граница
Заявлението може да бъде подадено онлайн чрез електронната форма на сайта на ЦИК или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. Подадените заявления се използват за образуване на избирателни секции извън страната. За разкриване на една секция са необходими поне 40 заявления.
МВнР с информация за провеждането на президентския вот зад граница
Избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, няма да е необходимо да попълват декларация по образец в изборния ден. Колко и къде ще бъдат секциите в чужбина ще стане ясно до 3 октомври.Редактор: Станимира Шикова
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