За новия кандидат за вицепрезидент заедно с Александър Томов - Александър Гарибов, също е изпратена проверка, като до 27 септември трябва да стане ясно дали той отговаря на условията да бъде кандидат за вицепрезидент. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA“ говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова в коментар за казуса със Сергей Инджов, който няма да участва в изборите на 25 октомври заради съветско гражданство.

Говорителят на ЦИК уточни, че Законът позволява преди началото на самата кампания да се правят подобни замени. "Ако се беше случило днес, щеше да бъде заличен", коментира Цветкова.

Тя посочи още, че съгласно Изборния кодекс партийните кандидати, които не получават субсидия, и инициативните комитети имат право да получат близо 21 хил. евро за медийни пакети, което им дава възможност да бъдат отразявани в медиите. Те не се изплащат директно, сключват се договори през ЦИК и отново през ЦИК се дават заявки, одобряват се и се изплащат след извършената услуга на съответната медия.

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155 медии са заявили готовност за участие чрез медийни пакети, като днес те са били утвърдени, стана ясно от думите на говорителя на ЦИК. По думите ѝ има два вида контрол. "Първият е дали съответната медия е регистрирана в сайта на Министерството на културата и в Сметната палата. Вторият е дали средствата са изразходвани за участия в рамките на предизборната кампания", каза тя.

"Съгласно наше решение направихме публичен регистър на разходваните средства. Тъй като информацията я получаваме на ежедневно ниво, всеки вторник ще бъде актуализирана на сайта на ЦИК", добави Цветкова.

Тя каза още, че 3000 техника ще бъдат осигурени, които ще правят диагностика, профилактика и там, където е необходимо, и ремонт на машините. Ще бъдат доставени различни периферни устройства, скенери, принтери. "Имаме уверението на фирмата, че до 15 октомври ще имаме 12 800 машини в изправност", посочи тя.

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След като бъдат приведени в изправност, ще бъде направено и сертифициране с хеш кода. "Ще има публично събитие, на което всеки ще може да се увери, че всъщност това е кодът, който ще бъде изваждан и на съответната разписка", заяви тя и допълни, че отчитането на гласовете ще става с протокол от машината и това ще бъде официалният резултат.

Цветкова увери още, че видеонаблюдението остава. По думите ѝ ще има указания как и по какъв начин следва да се постави телефонът, за да заснема максимално обективно това, което се случва по време на броенето.

"За момента нямаме притеснения, но пожелаваме на всички една честна и достойна надпревара. Дано да имаме по-малко жалби и сигнали в рамките на предизборната кампания", каза още тя.

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Редактор: Ивета Костадинова