Министър-председателите на Италия и Гърция – Джорджа Мелони и Кириакос Мицотакис, проведоха телефонни разговори с Румен Радев, за да го поздравят за категоричния успех на „Прогресивна България” на парламентарните избори.

Джорджа Мелони подчерта готовността на Италия за съвместна работа със следващото редовно българско правителство, а по време на разговора бяха откроени доброто двустранно сътрудничество в икономиката и инвестициите, както и партньорството в сферата на отбраната.

Румен Радев и Джорджа Мелони обсъдиха и редица теми от дневния ред на Европейския съюз, като бяха подчертани сходните позиции на двете държави по отношение на противодействието на нелегалната миграция, засилването на общата политика в земеделието и при изработването на Многогодишната финансова рамка на ЕС.

Световни лидери поздравиха Румен Радев за изборната победа

По-късно в телефонен разговор премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис също поздрави председателя на „Прогресивна България” за спечелената убедителна изборна победа. По време на разговора бе подчертано значението на преодоляването на политическата криза в България за двустранното партньорство между София и Атина и за сътрудничеството в региона.

ВСИЧКО ЗА ПРЕДСРОЧНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка