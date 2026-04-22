Снимка: БГНЕС
Премиерите на Италия и Гърция обсъдиха с лидера на „Прогресивна България” миграцията и регионалното сътрудничество
Министър-председателите на Италия и Гърция – Джорджа Мелони и Кириакос Мицотакис, проведоха телефонни разговори с Румен Радев, за да го поздравят за категоричния успех на „Прогресивна България” на парламентарните избори.
Джорджа Мелони подчерта готовността на Италия за съвместна работа със следващото редовно българско правителство, а по време на разговора бяха откроени доброто двустранно сътрудничество в икономиката и инвестициите, както и партньорството в сферата на отбраната.
Румен Радев и Джорджа Мелони обсъдиха и редица теми от дневния ред на Европейския съюз, като бяха подчертани сходните позиции на двете държави по отношение на противодействието на нелегалната миграция, засилването на общата политика в земеделието и при изработването на Многогодишната финансова рамка на ЕС.
По-късно в телефонен разговор премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис също поздрави председателя на „Прогресивна България” за спечелената убедителна изборна победа. По време на разговора бе подчертано значението на преодоляването на политическата криза в България за двустранното партньорство между София и Атина и за сътрудничеството в региона.
Редактор: Мария Барабашка
