С пост в социалната мрежа X председателят на Европейският съвет Антониу Коща поздрави Румен Радев за изборната победа.

"Поздравления за Румен Радев за категоричната му победа на вчерашните парламентарни избори в България. За мен е удоволствие да Ви приветствам отново в Европейския съвет", написа той.

Congratulations to Rumen Radev on your outright victory in yesterday’s legislative elections in Bulgaria.

It is a pleasure to welcome you back to the European Council.



As conveyed in our phone call this morning, I look forward to working together with you in the #EUCO on our… — António Costa (@eucopresident) April 20, 2026

"Както споделих и в телефонния ни разговор тази сутрин, очаквам с нетърпение да работим заедно в рамките на #EUCO по нашия общ дневен ред за една просперираща, автономна и сигурна Европа. Пожелавам Ви всичко най-добро в новата Ви длъжност", допълва Коща.

Европейската комисия не коментира днес резултатите от предсрочните избори за Народно събрание в България. Говорител на комисията се въздържа да даде отговор по същество на въпрос по този повод на редовната дневна пресконференция на институцията.

Председателят на Европейския съвет поздрави Румен Радев с изборната победа

"Свързах се с Представителството на ЕК в София преди пресконференцията", каза говорителят Олоф Гил. "Доколкото разбирам, преброяването на резултатите не е приключило, затова не бих направил коментар засега", каза той.

Говорителят не пожела да обясни защо след изборите в Унгария преди седмица комисията реагира незабавно и преди обявяването на окончателните данни, и в какво според него е разликата между двата случая.

"Преброяването на резултатите (в България) продължава, нека да оставим демократичния процес, толкова ценéн в Европа, да приключи", призова той. "ЕК работи винаги с всички правителства в ЕС в полза на европейските граждани", обобщи говорителят.

Фон дер Лайен очаква с нетърпение сътрудничеството с Румен Радев

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен написа в социалната мрежа X, че очаква с нетърпение сътрудничеството с Румен Радев. "Поздравления на Румен Радев за победата му на парламентарните избори. България е горд член на европейското семейство и играе важна роля в справянето с нашите общи предизвикателства. Очаквам с нетърпение да работим заедно за просперитета и сигурността на България и Европа", подчертава тя в поста си.

Congratulations to Rumen Radev on his victory in the parliamentary elections.



Bulgaria is a proud member of the European family and plays an important role in tackling our common challenges.



I look forward to working together, for the prosperity and security of Bulgaria and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 20, 2026

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте поздрави в телефонен разговор Румен Радев за убедителната победа на „Прогресивна България” и изрази удовлетворение от възможността за продължаване на съвместното им сътрудничество в сферата на сигурността.

Марк Рюте подчерта, че вижда в лицето на Румен Радев надежда за политическа стабилност на България, която е и от ключово значение за сигурността в региона.

Spoke with Rumen Radev following his election victory in Bulgaria 🇧🇬

I look forward to continued cooperation on shared security challenges — Mark Rutte (@SecGenNATO) April 20, 2026

Хърватският премиер Андрей Пленкович поздрави Румен Радев за убедителната му победа на парламентарните избори. „Поздравявам Румен Радев и „Прогресивна България“ за убедителната победа на изборите в България. Убеден съм, че ще продължим силното си сътрудничество по двустранни и европейски въпроси в полза на отношенията между Хърватия и България“, написа Плeнкович в социалната мрежа Х.

I congratulate Rumen Radev and Progressive Bulgaria on convincing victory in the elections in Bulgaria. I am confident that we will continue our strong cooperation on bilateral and European issues for the benefit of relations between 🇭🇷 and 🇧🇬. pic.twitter.com/CEmM2Lfh3w — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) April 20, 2026

Черногорският президент Яков Милатович също честити "убедителната изборна победа" на Румен Радев."Радвам се на продължението на нашето сътрудничество, укрепването на партньорството ни в рамките на НАТО, както и на продължителната подкрепа на България по европейския ни път", каза Милатович. "Надявам се, че ще те посрещна още на 5 юни на Срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Черна гора".

Mосква реагира положително на заявената готовност за диалог от страна на Румен Радев, който спечели парламентарните избори на 19 април и даде сигнали за възможно възстановяване на отношенията с Русия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че изказванията на Радев, както и на други европейски лидери, насочени към решаване на проблемите чрез диалог с Руската федерация, се приемат позитивно в Москва. Според него прагматичният подход и търсенето на комуникация са стъпки, които се оценяват положително.

Въпреки това от Кремъл смятат, че е рано да се правят заключения за по-широка промяна в позицията на Европа спрямо Русия. Песков отбеляза, че засега няма достатъчно основания да се говори за цялостно „затопляне“ на отношенията, тъй като от Европейска комисия и други европейски институции продължават да идват послания с различен тон.

След изборната си победа Радев също коментира темата за диалога с Москва, като посочи, че подобни позиции вече се изразяват от редица европейски лидери. Той даде пример с Еманюел Макрон, както и с ръководители на други държави, и подчерта, че Европа трябва да мисли прагматично за гарантиране на ресурсите си, особено в контекста на енергийната сигурност и конкурентоспособността.

Президентът на Сърбия Александър Вучич поздрави Румен Радев по повод резултатите от проведените днес парламентарни избори в България.

Сръбският президент Вучич поздрави Румен Радев за резултата от предсрочния вот

В публикация в социалните мрежи след телефонен разговор с лидера на "Прогресивна България", Вучич заяви, че е изразил поздравления за постигнатия изборен успех. По думите му резултатите създават предпоставки за по-голяма политическа стабилност и икономически напредък в България.

Сръбският държавен глава подчерта още, че това развитие може да даде допълнителен тласък на сътрудничеството между Сърбия и България, основано на добросъседство и общи интереси.

Вучич допълни, че Сърбия остава ангажирана с укрепването на партньорските отношения в региона и с поддържането на стабилност на Балканите.

