Президентът на Сърбия Александър Вучич поздрави Румен Радев по повод резултатите от проведените днес парламентарни избори в България.

В публикация в социалните мрежи след телефонен разговор с лидера на "Прогресивна България", Вучич заяви, че е изразил поздравления за постигнатия изборен успех. По думите му резултатите създават предпоставки за по-голяма политическа стабилност и икономически напредък в България.

Сръбският държавен глава подчерта още, че това развитие може да даде допълнителен тласък на сътрудничеството между Сърбия и България, основано на добросъседство и общи интереси.

Вучич допълни, че Сърбия остава ангажирана с укрепването на партньорските отношения в региона и с поддържането на стабилност на Балканите.

