Стилияна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна, предава специалният кореспондент на БТА Ива Кръстева.

Най-добрата българска състезателка събра 118.750 точки (30.550 обръч, 29.100 топка, 30.050 бухалки, 29.050 лента). Николова завоюва отличие на трети пореден шампионат на Стария континент. Тя има сребро от Талин 2025 и е златна медалистка от Будапеща 2024.

Николова изигра невероятно първата си композиция с обръч и получи най-високата оценка - 30.550 (14.4 трудност, 8.100 изпълнение, 8.050 артистичност). На топка тя беше отново много стабилна и съдиите ѝ дадоха 29.100 (12.9, 8.050, 8.150).

Така тя продължи като лидер във втората част на финала на многобоя и игра с бухалки и лента. На бухалки Николова получи 30.050 (13.7, 8.150, 8.200) точки и продължи да бъде на първа позиция. В последната ротация обаче Даря Варфоломеев игра с бухалки и съдиите ѝ дадоха 31.000, а Стилияна Николова с лента и беше оценена с 29.200 (13.1, 8.050, 8.050). Така българката остана на 0.950 от първото място.

Победителка в многобоя остана олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) със 120.150 (30.150, 29.450, 31.000, 29.550). Това беше единственото злато, което липсваше в кариерата ѝ.

Защитаващата титлата си Таисия Онофричук (Украйна) взе бронз със 117.150 (29.550, 28.550, 29.850, 29.200).

Втората българка Ева Брезалиева остана на 19-а позиция след първата фаза на многобоя, който се проведе при нов, експериментален формат.

Тя беше лидер след третото изиграване, а титлата се реши в последната ротация, когато шампионката Даря Варфоломеев игра с бухалки, а Николова с лента.

„Разбира се, че съм доволна от стабилното си представяне днес. Но да не забравяме, че и утре е ден и утре трябва също да съм много фокусирана и концентрирана, защото имаме четири съчетания, четири финала и не е свършило състезанието", каза тя пред българските медии.

Николова коментира новия формат на многобоя и специално благодари на публиката в залата. „Това е по-скоро за публиката, защото ние тези, които влязохме в първите десет при всички положения играем четири съчетания за многобой, така че разликата не беше толкова голяма за нас. При всички положения е многобой и всяко съчетание е важно за общата оценка и общото класиране, така че ти трябва да си концентриран във всяко едно съчетание. Искам да кажа първо едно голямо благодаря на хората, които дойдоха да ни подкрепят. Атмосферата в залата е страхотна и е много приятно", добави тя.

„Аз знаех, че разликата след първите два уреда е 5 стотни, понеже трябваше да играя последна - първата по класиране играе последна. Но оттам нататък не знаех как е класирането след моите бухалки и нейната лента, и не знаех, че водя след третия уред", заяви националката и благодари на своята треньорка Валентина Иванова, която вчера празнува рожден ден.

„Не бих казала, че моите медали са подарък за нея, защото това е общ труд, така че моите медали са и нейни медали. И съм ѝ изключително благодарна за всичко. Смятам, че сме много добър екип и много добре се сработваме", допълни Николова.

Утре са финалите на отделните уреди при жените. По-късно днес предстоят изпълненията за многобоя при ансамблите с участието на 26 състава.

Крайно класиране, многобой жени:

1. Даря Варфоломеев (Германия) - 120.150 точки

2. Стилияна Николова (България) - 118.750

3. Таисия Онофричук (Украйна) - 117.150

4. Алина Харнаско (Беларус) - 116.400

5. София Илтерякова (Русия) - 115.050

6. Мария Борисова (Русия) - 114.450

Редактор: Ина Григорова