Българската гимнастичка Стилияна Николова спечели бронзов медал в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика в Баку и се класира за финалите на всички уреди, съобщи БТА.

Световната и европейска вицешампионка изигра силно състезание и събра 114.050 точки. Тя записа най-добри резултати на обръч и топка, което затвърди мястото ѝ сред водещите в надпреварата.

Другата българска представителка Ева Брезалиева завърши на 21-о място в многобоя със 103.150 точки.

Златния медал спечели украинката Таисия Онофричук със 115.650 точки, а със сребро се окичи олимпийската шампионка от Германия Даря Варфоломеев със 114.750 точки.

Финалите на отделните уреди ще се проведат в неделя, когато Николова ще има шанс да се бори за нови отличия. Надпреварата в Баку продължава с участието на ансамблите, където също ще видим българско представяне.

