Познаваме го от големите плувни предизвикателства, но този път ще го видим в различна роля. В предаването "Близо до спорта" се срещаме с Цанко Цанков по време на маратона, организиран от Университета по архитектура, строителство и геодезия, в който самият той е бил студент и към който продължава да има специално отношение.

Защо той подкрепя спортните инициативи сред младите хора, какво означава спортният дух в студентската общност и какви нови цели си е поставил в плуването до края на годината?

В София се провеждат университетски спортни игри

"В това издание имаме над 1 400 участници. Каузата е за онкоболни студенти. Много съм щастлив да бъда посланик на тази добра дейност. Спортът и учението трябва да вървят ръка за ръка", споделя Цанко Цанков.

"През последните години има развитие в студентския спорт. Много изявени български плувци продължават своето образование тук в България. Средата и условията се подобряват", допълва още той.

