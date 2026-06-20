Единият от кандидатите за президент на Колумбия - 63-годишният Иван Сепеда, е завършил философия в Софийския университет.

Син на функционер на комунистическата партия, Иван Сепеда напуска Колумбия още като дете и със семейството си отива в Прага. Заради нахлуването на войските на Варшавския договор в Чехословакия обаче семейството му бяга от страната.Колумбия е страна, в която левите и десните са в непрекъсната борба за надмощие. Част от тази борба е и фаворитът в президентската надпревара – Иван Сепеда.

„Бих призовал хората да защитават правата си по конституционен и законов път. През тези четири години хората са придобили определени права. Тези права не могат просто да бъдат отменени, премахнати или отказани. Тук колумбийският народ трябва да бъде уважаван на първо място. И точно за това е упражняването на демокрацията”, казва Иван Сепеда.

По предварителни данни сенаторът и лидер на колумбийската левица води убедително пред десния кандидат, подкрепян от САЩ Абелардо де ла Есприеля. Оттеглящият се президент на Колумбия Густаво Петро остро разкритикува американския си колега Доналд Тръмп за подкрепата му към Де ла Есприеля като заяви, че Вашингтон подкрепя „наркотрафиканти”.

„Есприела представлява завръщане към параполитическото, наркотрафикантно, мафиотско, плутократично и корумпирано минало, което страната преживя при двете правителства на Алваро Урибе, сега подсилено от международната крайна десница. Това е проектът, с който ще се сблъскаме на този втори тур”, казва Иван Сепеда.

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Самият той е роден през 1962 г. в Богота, столицата на Колумбия. Когато е на 3 години, семейството се мести в Прага, откъдето след Пражката пролет се връща обратно към Латинска Америка. Намира убежище в Куба, преди да се прибере в Колумбия.

„Надяваме се, че изборният ден ще консолидира демокрацията в Колумбия и ще ни послужи за ясно изразяване на доверието ни в колумбийския народ. Това доверие произтича от нашата увереност, че през тези години политическата осведоменост на гражданите и народа е нараснала”, казва Сепеда.

Връзката на Сепеда с България са студентските му години. През 80-те, той е студент във Философския факултет на Софийския университет. Именно годините в Източния блок го превръщат в критик на съветския модел на управление. В това отношение, той е радетел за по-демократична и неавторитарна лява политика.

„Аз съм демократ. Това не освобождава от отговорността ми да проверя дали резултатът е прозрачен. И за това съществуват механизмите, предлагани от избирателната система, Конституцията и закона”, казва Сепеда.

Бащата му, Мануел Сепеда Варгас, е избран за сенатор през лятото на 1994 г., но е убит от паравоенни групировки, свързани с колумбийската армия. През 2014 г., 20 години по-късно, Сепеда тръгва по стъпките на баща си в политиката. Той създава фондация на негово име и целта ѝ е търсенето на справедливост за престъпленията по време на конфликтите между правителство и партизански групировки.

„Нито Антиокия, нито Колумбия ще се върнат към времето, когато фашисткият авторитаризъм, унижението на бедните, на коренното население, преследването на младите хора, на хомосексуалистите, презрението към жените и техните права, както и насилието бяха ежедневни практики в Колумбия. Край на това, дами и господа”, казва Сепеда.

Това обаче води до заплахи и принуждава Сепеда да избяга във Франция. Вече като сенатор той е един от медиаторите в разговорите с крайнолевите партизански формирования.

„В продължение на десетилетия този регион е страдал от насилието на въоръжени групировки и изоставянето на държавата. Там поколения са израснали между страха и липсата на възможности. Ние поемаме ангажимента да трансформираме територията, където живеят 300 000 души”, казва Сепеда.

Днес, президентската кампания на Иван Сепеда стъпва на земеделска реформа, целяща развитието на сектора в Колумбия, защита за съдебната система. Той се обявява в подкрепа на програмата за преговори, започната от президента Густаво Петро. Нейната цел е деескалация на напрежението между властта и паравоенната опозиция.

„Основната ос на политиката през следващите четири години във второто ни прогресивно правителство ще бъде напредъкът в премахването на бедността и преодоляването на социалното неравенство. Това ще бъде центърът на нашите грижи и, разбира се, ще бъде свързано с другите политики, както на правителството, така и на държавата”, казва Сепеда.

Според проучвания през 2025 г. едва 19% смятат, че тя има резултат. Това означава само едно – че пред следващия президент на Колумбия седи едно предизвикателство, а справянето с него е в ръцете на колумбийския народ.