Украинската противовъздушна отбрана (ПВО) не е успяла да свали нито една от балистичните ракети, изстреляни през нощта от Русия, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от „Укринформ”.

Зеленски написа в Telegram, че при атаката са били използвани „над 120 дрона и 12 ракети, половината от които - балистични”. „Нашите защитници успяха да свалят повечето от целите, но не и балистичните ракети”, отбеляза той.

Украинският президент съобщи за 11 ранени, сред които едно дете, в столицата Киев. Предишните данни бяха за 10 пострадали.

Зеленски непрестанно призовава западните съюзници на Украйна да ѝ доставят спешно средства за противовъздушна отбрана на фона на масираните руски нападения в последно време. Вдругиден Киев и съюзниците му ще обсъдят на среща в Париж борбата срещу руските балистични ракети, които създават сериозни проблеми на украинската противовъздушна отбрана.

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По данни на Министерството на отбраната на Украйна, средствата за ПВО са свалили 89% от дроновете и ракетите, използвани при руските атаки миналия месец, предаде „Укринформ”. Унищожени са били по 90% от дроновете и крилатите ракети, но само 40% от балистичните ракети, сочи статистиката.

При руски атаки през последното денонощие има жертви и на други места в Украйна, освен в Киев, включително по двама убити в североизточната Харковска област и в южния пристанищен град Одеса.

„Това е третият път в рамките на една седмица, в който Русия извършва целеви нападения в Киев. Регистрирани са удари и пожари в Соломянски, Дарницки и Днепровски район”, се казва в съобщение на Службата за извънредни ситуации на Украйна, публикувано в социалната мрежа Facebook

Пожарът в Соломянски район се е разразил, след като са били поразени триетажна офис сграда и склад. На друго място ударната вълна е нанесла щети на локомотив.

По-рано „Франс прес”, позовавайки се на кмета на града Виталий Кличко, съобщи, че шестима души са били ранени при среднощната руска ракетна атака срещу украинската столица.

Тази нощ беше съобщено за експлозии, отекващи в града, хората бяха призовани да се укрият в бомбоубежищата.

Сирените за въздушна тревога завиха няколко минути след първата експлозия. „Врагът атакува столицата с ракети. Моля, останете на безопасни места!“, написа в Telegram ръководителят на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко.

Трета масирана атака срещу Украйна за по-малко от седмица

От юни насам Киев е обект на масирани удари, извършвани с все по-голям брой ракети, особено балистични, които са по-бързи и по-трудни за прехващане. При атака с безпрецедентен мащаб през нощта на 1 срещу 2 юли в столицата на Украйна загинаха 30 души.

Днешната нова атака последва удари с украински дронове по петролна инфраструктура в Русия, както и по пристанището Таганрог в южната част на страната.

От друга страна, в рамките на целия вчерашен ден жертвите в украинската Донецка област са седем, като най-малко 21 са ранените от руския обстрел, съобщи „Укринформ”, цитирайки началника на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин. По негови данни петима души са убити в Биленке, двама - в Краматорск.

Редактор: Ивета Костадинова