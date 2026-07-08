Русия отново атакува Киев с балистични ракети. Местните власти съобщават за най-малко една жертва и няколко ранени. Ударите са предизвикали пожари в склад и в нежилищна сграда от двете страни на Днепър.

Това е третата руска атака срещу украинската столица за по-малко от седмица.

Вторият по големина град в Украйна - Харков, също е бил подложен на ракетна атака през нощта. Загинали са двама души, нанесени щети на частни жилища и на църква.

Междувременно, украинските въоръжени сили са нанесли удари по два руски нефтопреработвателни завода в областите Саратов и Татарстан, както и по летище в област Воронеж.

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Два удара са регистрирани в близост до бензиностанции в преобладаващо населеното с българи село Кирнички в Одеска област по време на нощната атака с дронове, съобщиха от Катлабугската община в Измаилски район на официалната си страница във Facebook. По информация на местните власти няма жертви и пострадали.

На място работят екипи на спасителните служби и органите на реда, които извършват оглед на засегнатите райони и оценяват последствията от атаката.

Село Кирнички е основано през 1814 г., а през периода 1828–1830 г. Там се заселват масово преселници от Източна България. По данни от последното преброяване населението на селото е около 2200 души, като близо 90% от жителите са от български произход.

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Българската общност в Одеска област наброява над 150 000 души и е третата по численост етническа група в региона според последното официално преброяване в Украйна. Значителен брой българи живеят и в град Одеса, а най-големите компактни български общности са съсредоточени в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Редактор: Иван Иванов