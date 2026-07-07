На 7 юли милиони хора по света отбелязват Световния ден на шоколада. Датата не е избрана случайно – смята се, че точно на този ден през 1550 г. какаото е донесено за първи път в Европа от Южна Америка. Както отбелязва агенция „Франс прес”, от горчива напитка на маите и ацтеките, днес шоколадът се е превърнал в глобална индустрия за милиарди и неизменна част от ежедневието на хората на всички континенти.

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Въпреки празничното настроение, тази година индустрията е изправена пред сериозни предизвикателства. По данни на „Ройтерс”, през последните месеци цените на какаото на световните борси достигнаха исторически рекорди. Причината са тежките климатични промени – продължителните суши и болестите по реколтата в Западна Африка, където се произвежда близо 70% от световното какао. Това превърна суровината в истинско „кафяво злато”, а производителите вече предупреждават, че любимият десерт ще става все по-скъп.

Най-сладкият в годината: 7 юли - денят на шоколада

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⇒ Кой обаче яде най-много шоколад?

Швейцарците са на първо място, изяждайки средно по над 8 килограма на човек годишно. Веднага след тях се нареждат германците и британците. За сравнение, в Азия консумацията е в пъти по-ниска, но пазарът там отбелязва най-бърз растеж през последното десетилетие.

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Освен че е вкусен, черният шоколад (с над 70% съдържание на какао) крие и редица ползи за здравето. Учените напомнят, че той е богат на антиоксиданти, желязо и магнезий. Консумацията му в умерени количества доказано подобрява функцията на мозъка, понижава кръвното налягане и стимулира производството на ендорфини – хормоните на щастието. Именно затова лекарите често го препоръчват като естествен антидепресант.

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Световният ден на шоколада се отбелязва с различни фестивали, дегустации и майсторски класове по цял свят. И макар цената му да расте, експертите са категорични – хората няма да се откажат от малкото сладко бягство от реалността. Затова днес е идеалният повод да нарушим диетата си и да се насладим на парченце от любимия десерт.

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Редактор: Мария Барабашка