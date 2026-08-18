България е предложила помощ за потушаване на пожара в Сърбия. Това става ясно от съобщение на МВнР.

Днес голям пожар в съседната страна предизвика силно задимяване в части от Западна България .

От МВнР заявяват, че са предприели спешни действия за изясняване на ситуацията.

Българските дипломатически представителства в Белград и Ниш са в постоянен контакт с компетентните сръбски власти. Посолството ни в Белград е връчило вербална нота с искане за информация относно огнището на пожара, намиращ се в трансграничен район, казват още от МВнР.

От там уверяват, че ще информират своевременно за развитие на обстановката.

Редактор: Ина Григорова