Имението в Бевърли Хилс, което беше дом на Тейлър Суифт и мястото, където певицата работи по един от най-успешните си албуми – „1989“, отново се продава. Цената на имота е 7,995 млн. долара.

Суифт купува имението „Пилсбъри“ през 2011 г. Именно там тя пише песни за хитовия си албум „1989“, който излиза през 2014 г.

Taylor Swift’s former Beverly Hills home hits the market for $8M, where star wrote ‘1989’ album https://t.co/rLhUn7Rwy0 pic.twitter.com/vAQyXMJbo9 — New York Post (@nypost) September 29, 2026

Настоящите собственици на имота са дизайнерското семейство Никола и Рокси Биджан. Двамата закупили имението от Суифт през 2018 г. при сделка извън публичния пазар. След това направили мащабен ремонт на всички помещения.

Имотът е разположен върху площ от около 1,5 акра и е построен през 1941 г. Основната къща разполага с три спални и три бани, а отделната къща за гости има още една спалня и баня.

Сред отличителните характеристики на имението са алея с място за осем автомобила, повече от дузина големи вечнозелени дъбове и игрище за пикълбол.

След ремонта имотът привлича вниманието и на списание „Architectural Digest“, което представя дома през 2021 г. „Къщата е специална заради уединението и спокойствието. Чувстваш се така, сякаш си в английската провинция“, разказва Никола Биджан пред Page Six.

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Феновете на Тейлър Суифт също добре познават имението. То се появява във видеото към популярното интервю на певицата за Vogue от поредицата „73 въпроса“.

Според Биджан именно работният кабинет в дома бил особено вдъхновяващ. Когато семейството се нанася, там има пиано. Дизайнерът разказва, че историята на помещението го е вдъхновила и той по-късно основава собствената си модна марка именно там.

Имението има и лично значение за семейство Биджан. През 2020 г. двамата се женят у дома, след като сватбата им на езерото Комо е отменена заради пандемията от COVID-19. По-късно те създават семейство и стават родители на две деца.

В градината обаче все още има следа от Тейлър Суифт. Там се намира маслиново дърво, засадено от бившия ѝ партньор – диджея Калвин Харис. Дървото продължава да расте в имението, а около него вече има яркорозови рози, засадени от Рокси Биджан.

Редактор: Дарина Методиева