Шапката може да бъде не просто аксесоар, а начин човек да изрази себе си и да придобие повече самочувствие. В това вярва дизайнерката Ирина Сардарева, която повече от 30 години създава шапки за известни личности, първи дами и хора, които искат да се отличават.

„Моята мисия в България е да науча българката да обича себе си повече“, сподели Сардарева. По думите ѝ жената не трябва да се срамува от себе си, а шапката може да ѝ помогне да се почувства по-уверена.

Преди да се посвети на шапките, Ирина Сардарева е микробиолог по образование и в продължение на 10 години е преподавала химия. Любовта към занаята идва от семейството ѝ, където жените са умеели да шият и да създават различни неща с ръцете си.

Първата си шапка купува на 17 години. По-късно превръща страстта си в професия. Днес в ателието ѝ всяка шапка се оформя върху дървен калъп, като изработката може да отнеме поне едно денонощие.

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Сред известните личности, за които е създавала шапки, е и актрисата Татяна Лолова. Сардарева я определя не само като клиент, но и като близък човек и я описва като невероятна личност, която не се е страхувала да бъде себе си.

Днес Ирина Сардарева продължава занаята заедно със сина си. Тя е щастлива, че има кой да продължи традицията и вярва, че шапките ще запазят мястото си като начин човек да покаже своята индивидуалност.

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