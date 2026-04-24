Българската шевица триумфира в Париж. Дизайнерката Елена Китанова спечели международно отличие за авторския си прочит на българската културна символика, вплетена в бутикови чанти.Тя беше отличена на форум, който събра предприемачи от цял свят. Кожените ѝ творения често се възприемат не просто като модни аксесоари, а като културни обекти, притежавани от колекционери.

"Шевиците винаги са били част от мен. Израснала съм в семейство, в което и двете ми баби са бродирали - едната носии, другата тениски. Символите много ме привличаха - цветовете синьо, червено", споделя дизайнерката Елена Китанова.

За рекордна сума: Чанта на Джейн Бъркин беше продадена за 8,6 млн. евро

Чантите на Елена, която от години живее и твори в Париж, носят имена на богини. "Например Хера, Ерато, Виктория. Избрах да носят имена на богини, защото за мен жената е богиня. Тя е силна, дръзка, даже бих могла да кажа съвършена", твърди тя.



Всяка чанта се изработва ръчно. Създаването на прототип отнема седмици, а в детайлите се използват и благородни метали като злато, сребро и паладий. "Самата изработка на чантата - без бродерията, отнема около седмица", споделя Елена.

Кралят на луксозните обувки Кристиан Лубутен - на разходка в училището в Рельово

За ювелирните си творения Елена използва кожи на някои от най-големите и луксозни модни къщи, останали неизползвани в техните колекции. "Във Франция има закон, който забранява да се изхвърлят всякакъв тип остатъци от материали за шиене. И така аз успявам да намирам от най-известните марки в света кожи и това ми помага да правя лимитирани серии", твърди дизайнерката.



Произведенията на Елена са доказателство за това как традициите от миналото намират своя нов език в настоящето.